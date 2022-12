Airbus Helicopters verkauft 21 Hubschrauber in die Schweiz

Die Luftrettungsgesellschaft Rega ordert erneut Maschinen aus Donauwörth. Die Firma benötigt leistungsstarke Helikopter.

Die Firma Airbus Helicopters ist mit ihrem Hubschrauber vom Typ H 145 weiterhin blendend im Geschäft. Nun hat das schweizer Unternehmen Rega zwölf weitere Maschinen bestellt.

Bereits im März orderte die Luftrettungsgesellschaft neun Exemplare der H 145. Insgesamt verkauft Airbus Helicopters damit 21 Hubschrauber an Rega. Die hochwertig ausgestatteten Helikopter, die im Werk in Donauwörth gefertigt werden, dürften einen Stückpreis im höheren einstelligen Millionenbereich haben.

Rega betreibt in der Schweiz 14 Hubschrauber-Standorte mit über 14.000 Einsätzen jährlich. Ein entscheidender Punkt bei der Auswahl der H145 war deren Leistungsfähigkeit. Die Maschinen müssen in der Bergwelt des Nachbarlands auch unter extremen Bedingungen und in großer Höhe fliegen können. (wwi)