Airbus Helicopters vermisst Unterstützung von Bundesregierung

Plus Bei Airbus Helicopters könnten Arbeitsplätze in Gefahr geraten, sagen Vertreter von Betriebsrat, Geschäftsführung und IG Metall bei einer Kundgebung in Donauwörth.

Von Wolfgang Widemann

Bei Airbus Helicopters in Donauwörth geht die Angst um, dass durch das aktuelle Verhalten der Bundesregierung bei militärischen Aufträgen mittel- und langfristig Jobs bei dem Hubschrauber-Hersteller verloren gehen. Deshalb vollzogen am Freitagvormittag der Betriebsrat, die Geschäftsführung und die IG Metall bei einer Kundgebung einen Schulterschluss. Bei einer Kundgebung im Freien, an der nach Schätzungen der Organisatoren etwa 3000 bis 3500 Beschäftigte teilnahmen, richteten die Redner klare Worte an die Verantwortlichen in Berlin.

Martin Gnad, Vorsitzender des Betriebsrats in Donauwörth, verdeutlichte, dass vor dem Hintergrund der Krisen und Kriege in der Welt das Thema Sicherheit "wichtiger denn je" sei. Die Bundesregierung habe ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgerufen, die heimische Luftfahrtindustrie habe davon bisher genau so viel: "Null Euro." Gnad warnte: "Wir sehen ein Risiko für 1100 bis 1600 Arbeitsplätze." Es bestehe die Gefahr, dass etwas kaputtgehe, was langfristig aufgebaut worden sei.

