Airbus und ADAC würdigen Partnerschaft in der Luftrettung

Die ADAC Luftrettung übernimmt von Airbus Helicopters einen Jubiläumshubschrauber vom Typ H135. Seit über 50 Jahren arbeiten beide Unternehmen zusammen.

Dass das Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth in den vergangenen Jahrzehnten fast stetig gewachsen ist und mittlerweile rund 7000 Beschäftigten ein gutes Einkommen garantiert, ist zu einem stattlichen Teil einem Dauerbrenner zu verdanken. Hubschrauber vom Typ EC135 beziehungsweise H135 werden seit Mitte der 1990er Jahre in der Fabrik gebaut. Nun hat die Firma das 1500. Exemplar ausgeliefert. Empfänger ist die ADAC Luftrettung. Das ausgerechnet dieser Kunde die Maschine erhält, sei in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert, erklärte Stefan Thome, Geschäftsführer von Airbus Helicopters Deutschland, am Mittwoch in Donauwörth.

Die EC135/H135 ist weltweit am Himmel zu sehen. Über 300 Kunden in 65 Ländern setzen auf dieses Modell, das nach Angaben des Herstellers vielseitig verwendbar ist - beispielsweise für Personentransporte, für Einsätze der Polizei und vor allem als Rettungshubschrauber. Von dieser Art von Helikopter gibt es auf dem Globus etwa 2800 Stück. Am häufigsten gelangen Notärzte in Hubschraubern aus Donauwörth zum Einsatzort. Die absolute Nummer 1 unter diesen Maschinen ist die EC135/H135, von denen ungefähr 700 im Rettungswesen ihren Dienst verrichten.

Die ADAC Luftrettung ist ein Premiumkunde von Airbus Helicopters

Die ADAC Luftrettung ist hier ein Premiumkunde von Airbus Helicopters. Die gemeinnützige GmbH setzt ausschließlich auf Fluggeräte aus Donauwörth. 55 Hubschrauber betreibt der ADAC an 36 Stationen in Deutschland und einer Station (im Winterhalbjahr) im österreichischen Suben. Neben der H135 gehört auch die etwas größere H145, die ebenfalls in Donauwörth produziert wird, zur Flotte. Über 55.000 Einsätze sind die Helikopter mit dem Namen "Christoph" (plus Zahl für den jeweiligen Standort) im vorigen Jahr geflogen - so viel wie noch nie, berichtete Frederic Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung.

Airbus-Helicopters-Geschäftsführer Stefan Thome (rechts) überreichte Frederic Bruder von der ADAC Luftrettung auch ein Miniaturmodell. Foto: Wolfgang Widemann

Stefan Thome, Chef von Airbus Helicopters Deutschland, zeigte sich stolz auf die langjährige Zusammenarbeit mit dem ADAC: "Wir möchten sicherstellen, dass Menschen in den entscheidenden Momenten die Hilfe bekommen, die sie benötigen." Bereits 1970, als die Luftrettung in der Bundesrepublik startete, setzte die Organisation auf Maschinen aus Donauwörth, damals war es das Modell BO105. Aller Anfang war schwer. Zwei dieser Hubschrauber stürzten in der Anfangszeit. Seit vielen Jahren habe es beim ADAC kein vergleichbares Unglück mehr gegeben, war aus dessen Reihen bei der Übergabe der Jubiläumsmaschine und einer weiteren H135 zu hören. "Christoph 15" wird von 2024 an in Siegen stationiert und "Christoph 15" in Straubing.

Für die Qualität der EC135/H135 spricht laut Airbus Helicopters, dass von den 1500 ausgelieferten Hubschraubern in der ganzen Welt noch immer mehr als 1400 in Betrieb sind. Der Hersteller und die ADAC Luftrettung können laut Thome auf eine "außergewöhnliche Partnerschaft" blicken. Die Fundamente, auf denen beide Seiten stünden, wiesen erhebliche Gemeinsamkeiten auf. Beiden gehe es um den zuverlässigen Dienst an der Gesellschaft, das Streben nach sicherer und nachhaltiger Mobilität sowie um Pionierarbeit.

Die nun ausgelieferten Rettungshubschrauber haben technische Neuerungen

Frederic Bruder mahnte, man müsse "ständig wach sein" und die Produkte weiterentwickeln. Der permanente Austausch zwischen Ingenieuren, Piloten und Notärzten sorgte laut ADAC auch bei den nun übernommenen Maschinen für Neuerungen. Eine besondere Innenraumverkleidung ermögliche, dass medizinische Ausstattung flexibel an Wänden und Decke befestigt werden kann. Dies ermögliche eine effizientere Behandlung und spare Gewicht. An den Hubschraubern sind zwei ausklappbare Lande- und Suchscheinwerfer montiert, die separat schwenkbar sind. Zwei Kameras im Heckbereich erweitern für die Besatzung beim Landen das Sichtfeld. Schwertförmige Seilabweiser an Scheinwerfern, Scheibenwischern und Kufen sollen Kabel beiseiteschieben oder durchtrennen, wenn die Maschinen damit kollidieren.