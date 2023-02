Airbus will in Donauwörth 500 neue Mitarbeiter einstellen

Weil es bei Airbus Helicopters gut läuft, stockt der Konzern die Belegschaft in Donauwörth weiter auf. Für die Einstellungen gibt es einen weiteren Grund.

Der Airbus-Konzern will 2023 weltweit seine Belegschaft erhöhen. Davon profitiert auch der Airbus-Helicopters-Standort Donauwörth. Im dortigen Werk sollen rund 500 Beschäftigte eingestellt werden. Dies verkündete ein Vertreter des Unternehmens am Mittwochvormittag.

Die Job-Treiber in Donauwörth seien die Hubschrauber der Typen H135 und H145, die militärischen Programme und das elektrische Lufttaxi (City-Airbus). Deutschlandweit sollen heuer rund 3500 Personen bei Airbus anheuern. Gut die Hälfte davon seien zusätzliche Stellen. Bezogen auf Donauwörth bedeutet dies eine Aufstockung um 250 bis 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit den Neueinstellungen will der Konzern auch der Tatsache Rechnung tragen, dass sich viele Beschäftigte in den Ruhestand verabschieden.

Eine ähnliche Steigerung wie in Donauwörth kündigte das Unternehmen für den Standort Manching an.

Bereits im vorigen Jahr hatte das Unternehmen die Zahl der Beschäftigten erhöht. Momentan arbeiten im Donauwörther Werk von Airbus Helicopters etwa 7000 Menschen.

Airbus Helicopters: Ein Drittel der gesuchten Mitarbeiter sollen Neueinsteiger sein

Circa ein Drittel der neuen Jobs sollen den Personalplanungen des Konzerns zufolge für Berufseinsteiger sein. Airbus wolle gezielt auch jüngere Leute ansprechen. Dieser neue Schwung solle in Kombination mit erfahrenen Kräften dafür sorgen, dass die Kohlenstoffdioxid-Reduzierung als wesentliches Ziel verwirklicht werden kann. Hier wolle man Pionierarbeit leisten.

Lesen Sie dazu auch