Aiwanger erntet trotz "Flugblatt-Affäre" in Donauwörth Applaus

Hubert Aiwanger besuchte am Mittwoch den ersten Tag der Donauries-Ausstellung in Donauwörth. Der Medienrummel war groß im Stauferpark.

Plus Warmer Empfang für den wegen der "Flugblatt-Affäre" in der Kritik stehenden bayerischen Wirtschaftsminister auf der Donauries-Ausstellung. Wie er sich äußerte.

Der Himmel über Donauwörth sagt einiges aus am Mittwochnachmittag. Einerseits waren da schwere, tief hängende Wolken im Westen, andererseits ist es heiter bis leicht wolkig im Osten. Ähnlich sieht es mit der Polarisierung rund um die Person Hubert Aiwanger aus dieser Tage. Doch auf der Donauries-Austellung im Donauwörther Stauferpark kann der massiv unter politischem und medialem Beschuss stehende stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminíster aufatmen.

So viel Medienrummel gab es zuletzt vielleicht beim Startschuss für das umstrittene und inzwischen geschlossene Ankerzentrum für Asylbewerber vor einigen Jahren in Donauwörth. Kameraleute drängen sich an der Haupteinfahrt zur just an diesem Mittwoch eröffneten Regionalmesse. Auch viele Schaulustige sind gekommen. Die Kameras klicken als Aiwanger dann mit gut 20 Minuten Verspätung um 15.30 Uhr in einer weißen Elektro-Limousine vorfährt.

