Aktion Hoffnung sammelt Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien

Die Aktion Hoffnung sammelt am Samstag, 19. Oktober, Kleiderspenden in Donauwörth. Gesammelt werden gut erhaltene Damen-, Herren- und Kinderkleidung, Schuhe und Haushaltstextilien. Sie müssen in Säcke verpackt werden und werden dann von ehrenamtlichen Mitarbeitenden der katholischen Pfarreiengemeinschaft Donauwörth eingesammelt. Mit den Erlösen unterstützt die Aktion Hoffnung weltweit Entwicklungsprojekte.

In den Pfarreien Zu Unserer Lieben Frau, Christi Himmelfahrt, St. Martin Wörnitzstein, St. Felizitas Schäfstall, Maria Immaculata Zirgesheim, St. Georg Auchsesheim/Nordheim werden die Säcke ab 8 Uhr am Straßenrand abgeholt. In St. Laurentius Berg können die Säcke bis 9 Uhr an der Raiffeisenbank abgegeben werden. In Riedlingen besteht am Parkplatz des Kirchenzentrums bis 10 Uhr die Möglichkeit zur Abgabe der Säcke. (AZ)