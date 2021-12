Aktion zum Jahreswechsel: So gut sehen unsere Leser die Zukunft voraus

Was bringt die Zukunft? Das hat die Donauwörther Zeitung vor einem Jahr gefragt. Wie richtig die Leser mit ihren Prognosen waren, lesen Sie hier.

Zum Jahreswechsel auf 2021 hat unsere Redaktion wieder die hellseherischen Fähigkeiten der Leserinnen und Leser getestet. Wir stellten zehn Ja-Nein-Fragen zu aktuellen Themen aus dem Landkreis Donau-Ries. Die richtige Beantwortung war dabei aber nicht unbedingt entscheidend: Wer mitgemacht hat, nahm gleichzeitig an einem Gewinnspiel teil. Erneut haben zahlreiche Menschen aus der Region die Coupons ausgefüllt und uns wissen lassen, welchen Ausgang sie voraussehen. 20 Preise warten nun auf ihre neuen Besitzer. Was das Los entschieden hat, lesen Sie im Infokasten. Hier folgt nun erst einmal die Auflösung des Rätsels.

Kann man noch in diesem Sommer im „neuen“ Donauwörther Freibad planschen?

Die knappe Mehrheit war in dieser Sache eher skeptisch. 53 Prozent hatten Anfang des Jahres schon geahnt, dass man heuer nicht im Donauwörther Freibad schwimmen kann – und damit Recht behalten. Mitte April teilte die Stadt mit, dass die Bauarbeiten nicht wie geplant im Juli 2021 fertig sein werden. Zur neuen Badesaison aber, die im Mai beginnt, soll die Wiedereröffnung definitiv klappen.

17 Bilder So sieht es auf der Baustelle des Freibads Donauwörth aus Foto: Barbara Wild

Gibt der Harburger Stadtrat grünes Licht für einen Waldkindergarten?

Die Tendenz unter den Personen, die bei unserer Aktion mitmachten, war eindeutig: 83 Prozent waren der Meinung, dass der Weg für einen Waldkindergarten in Harburg geebnet wird. Doch es sollte anders kommen. Ende Februar beschloss das Gremium in Harburg, dass 2021 kein Waldkindergarten errichtet wird. Grund für die Entscheidung: Angesichts der angespannten Finanzlage könne man sich die Einrichtung aktuell nicht leisten.

Wird die Verwaltungsgemeinschaft Rain aufgelöst?

Eines der Themen im Lechgebiet der vergangenen Jahre ist seit Sommer erledigt. Die Verwaltungsgemeinschaft Rain, die seit 1978 Bestand hatte, gibt es so nicht mehr. Am 16. Juni hat der Bayerische Landtag die Stadt Rain offiziell aus der VG entlassen. Die restlichen vier Gemeinden – Genderkingen, Holzheim, Münster und Niederschönenfeld – machen seitdem alleine weiter. 69 Prozent unserer Leserinnen und Leser hatten geahnt, dass dieser Schritt heuer vollzogen wird

Kann die Dauerchlorung des Trinkwassers in Donauwörth beendet werden?

Hier lautet die korrekte Antwort wohl „Jein“. In der Versorgungszone Riedlingen wurde die Sicherheitschlorung am 6. August beendet, danach musste noch übergangsweise abgekocht werden. Ende August konnten in diesem Bereich dann aber alle Maßnahmen beendet werden. In der Parkstadt ist die Lage aber eine andere: Dort liegt das Problem im dortigen Hochbehälter. Bis der Neubau fertiggestellt ist, müssen sich die rund 6000 Menschen in der Parkstadt weiter an die Sicherheitsmaßnahmen halten. Dort wird nach wie vor gechlort.

Foto: Benedikt Siegert

Wird der Ligapokal im Fußballkreis Donau oder Augsburg fortgesetzt?

Die Tendenz war hier nicht so eindeutig wie die Realität. Im Frühjahr hätte der Ball bei den Amateuren wieder rollen sollen, doch diesen Plänen machte die Pandemie ganz schnell einen Strich durch die Rechnung. So wurde, wie später auch die ganze Saison, der Ligapokal abgebrochen – manche Vereine hatten zu diesem Zeitpunkt kurioserweise in diesem Wettbewerb noch gar kein Spiel bestritten. 55 Prozent hatten vorausgesagt, dass es so kommen würde.

Steigt die Arbeitslosenquote im Landkreis auf 3 Prozent?

Trotz Krise und Lockdown erwies sich der Landkreis als stabil in Sachen Arbeitslosigkeit. Die höchste Quote in diesem Jahr wurde bereits im ersten Monat erreicht, der Anteil der Menschen ohne Job betrug im Januar 2,6 Prozent. Die niedrigsten Werte gab es im Oktober und November mit jeweils 1,6 Prozent. Damit lag die Mehrheit bei unserem Rätsel falsch, denn 58 Prozent hatten einen Anstieg über 3 Prozent erwartet.

Erfreut 2021 wieder ein Wemdinger Christkind die Kinder?

Die Hoffnung war groß, das zeigte sich auch in den Rückläufern bei unserer Prognose-Aktion. 94 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der Ansicht, dass in Wemding 2021 wieder ein Christkind gekürt werden kann. Doch auch hier spielte Corona nicht mit, die Aktion musste wie bereits im Vorjahr ausfallen.

Kann das nordschwäbische Literaturfestival im März über die Bühne gehen?

Hier hätten wir die Frage wohl konkreter fassen und etwa um die Formulierung „in Präsenz“ ergänzen müssen. Dann hätten die 92 Prozent definitiv Recht gehabt. So aber ist die Antwort nicht glasklar. Denn das Literaturfestival ging im März über die Bühne – allerdings digital. Immer donnerstags wurden auf der Website www.literaturfestival-nordschwaben neue Autorenclips eingestellt, die Sehens- und Hörenswertes bereithielten.

Dürfen die Donauwörther Kinder dieses Jahr ihren Schwäbischwerder Kindertag feiern?

Hier ist die Angelegenheit dann wieder eindeutig. Die 68 Prozent, die auf diese Frage mit „Nein“ geantwortet hatten, hatten den richtigen Riecher. Mitte April erfolgte vonseiten der Stadt Donauwörth die Absage für den Schwäbischwerder Kindertag mit Historienspiel, Spielenachmittag, Lagerleben, Markt und Bühnenprogramm. Bereits 2020 musste die Veranstaltung coronabedingt ausfallen.

Der Schwäbischwerder Kindertag in Donauwörth konnte wegen Corona auch 2021 nicht stattfinden. Foto: Helmut Bissinger

Können die Monheimer Turner in eine reguläre Zweitligasaison starten?

Ja, das konnten sie tatsächlich. Rund zwei Drittel unserer Leserinnen und Leser hatten darauf auch getippt. Planmäßig am 25. September absolvierte die Monheimer Riege in Koblenz den Auftakt in die Zweitligasaison. Auch wenn die Pandemie durchaus auf einige Wettkämpfe Einfluss nahm, so konnte die Saison doch beendet werden. Der TSV schloss sie auf Rang vier ab.