Aktiv während Corona: Auszeichnung für FOS-BOS Donauwörth

Nicht an allen Schulen stand das soziale Miteinander während der Lockdowns still. Die Donauwörther Hans-Leipelt-Schule wurde nun vom Kultusminister ausgezeichnet.

Die FOS-BOS Donauwörth wurde von Staatsminister Michael Piazolo für ihre innovativen und kreativen Ansätze zur Bewältigung der Corona-Beeinträchtigungen mit einem Geldpreis von 1000 Euro ausgezeichnet. Die Corona-Pandemie hat den Schulbetrieb völlig auf den Kopf gestellt. Innerhalb kürzester Zeit musste der Unterricht an völlig neue Gegebenheiten angepasst werden. Auch die privaten Lebensumstände der Schüler hatten sich schlagartig verändert.

Folglich war Kreativität und Ideenreichtum seitens der Lehrkräfte und auch der Schulleitungen notwendig, um die Schüler in dieser schwierigen Situation zu begleiten. Nachdem sich viele Schulen im Rahmen der Bewältigung dieser Corona-Beeinträchtigungen einiges haben einfallen lassen, hat das Staatsministerium für Unterricht und Kultus besonders kreative und innovative Einrichtungen für ihr Engagement ausgezeichnet.

Das Kultusministerium lobte das breite Spektrum an Projekten auch während der Schulschließungen

"Das breite Spektrum an eingereichten Projekten zeigt, wie auch während der Zeit der Schulschließungen und in schwierigen Zeiten ein qualitativ hochwertiges und abwechslungsreiches Bildungsangebot in der Schulfamilie sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl aufrechterhalten werden konnte", so war aus dem Ministerium zu vernehmen. Die Hans-Leipelt-Schule hat in Zusammenarbeit zwischen SMV, einzelnen Lehrkräften und Schulleitung von Ende Januar 2021 bis zum Start der Abschlussprüfungen Ende Mai 2021 von und mit der Schülerschaft unterschiedliche, möglichst facettenreiche Freizeitangebote außerhalb der regulären Schulzeit organisiert und durchgeführt.

Verbindungslehrer Vian Liu erklärt: "Vielen Schülern fehlte in dieser Zeit das soziale Miteinander. Um einen Austausch mit Gleichaltrigen als Ausgleich für die fehlenden Freizeitaktivitäten zu erhalten und die soziale Isolation während der Corona-Pandemie leichter ertragen zu können, hat unsere Schule coronakonforme Freizeitaktivitäten mit den Schülern durchgeführt. Ohne diesen Ausgleich zum teils eintönigen Alltag im Lockdown wären die Herausforderungen des Distanzunterrichts bzw. das Leben mit reduzierten Kontakten für viele unserer Schüler nur schwer zu bewältigen gewesen."

Die Donauwörther Schule bot Freizeitaktivitäten wie Quizabende und Workout-Events an

Neben einer Motto-Woche fanden wöchentlich ein sportliches Workout-Event, alle zwei Wochen ein Quizabend sowie Kreativ-Challenges und weitere Aktionen über eine Videokonferenzplattform statt. Am Ende des Schuljahres wurde durch das "SOR-Team" (Schule ohne Rassismus – Schule mit Zivilcourage) unter Einbeziehung der gesamten Schüler- und Lehrerschaft das besondere Erleben des Schuljahres 2020/21 in einer Zeitkapsel festgehalten, die für zehn Jahre auf dem Schulgelände vergraben wurde. Viele Schülerinnen und Schüler wurden im Rahmen der SMV aktiv und haben für ihre Mitschülerinnen und -schüler die verschiedensten Aktionen online ermöglicht.

Um eine Abwechslung zum grauen Corona-Alltag zu schaffen, hat die SMV einen eigenen Instagram-Account eröffnet, um über diese Projekte zu informieren, schöne Momente des Jahres festzuhalten und während des Homeschoolings in Kontakt zu bleiben. "Durch die pandemiebedingten Schulschließungen hatten viele Schüler plötzlich wenig bis keinen Kontakt mehr zu ihren Mitschülern. Außerdem hatten wir den Eindruck, dass der Alltag durch den Online-Unterricht sehr eintönig wurde, da auch Freizeitaktivitäten und Hobbys aufgrund des Lockdowns nicht oder kaum noch wahrgenommen werden konnten", so Schülersprecher Felix Ihmsen. Zusätzlich organisierte die SMV eine Mottowoche, zu der die Schüler ihre Themen selbst wählen durften und deren Ergebnisse dann der Schulfamilie in Kollagen und Beiträgen zur Verfügung gestellt wurden. (AZ)