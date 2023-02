Donauwörth

Alfred-Delp-Quartier: Warum Grundstücks-Interessenten Geduld brauchen

Die Arbeiten für die neuen Bauplätze auf der ehemaligen Alfred-Delp-Kaserne in Donauwörth laufen.

Plus Hunderte warten in Donauwörth auf ein Baugrundstück. Die erste Phase der Vergabe für Bauplätze im Alfred-Delp-Quartier ist abgeschlossen. Wie es weitergeht.

Von Barbara Wild

Auch wenn die Zinsen für einen Baukredit das historische Tief wohl überschritten haben – nach wie vor warten Hunderte Menschen in Donauwörth auf einen Bauplatz. Viele hoffen auf ein Grundstück im Alfred-Delp-Quartier und haben daher ihr Interesse bei der Stadt Donauwörth bekundet. Dennoch braucht es noch Geduld, bis am Ende ein Brief mit einer guten Nachricht im Briefkasten der Anwärter landen kann.

