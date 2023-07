Donauwörth

Alfred-Delp-Quartier nimmt Gestalt an: Das müssen Bauinteressenten wissen

Es tut sich was auf der Konversionsfläche im Alfred-Delp-Quartier. Die erste Ringstraße am neuen Hochbehälter ist asphaltiert.

Plus Eine große Ringstraße ist asphaltiert, die ersten Grundstücksverkäufe bald unter Dach und Fach. Für Immobilien-Interessenten in Donauwörth gibt es Neuigkeiten.

Wenig erinnert auf dem Schellenberg noch daran, dass hier einst schwere Armeefahrzeuge rollten, Tausende junge Menschen als Soldaten Dienst taten und elektronische Kampfführung für den Ernstfall geübt wurde. Genauer gesagt zeugen von der Bundeswehrzeit nur noch die Panzerstraße Richtung Stadtwald, ein Zaun rund um das Kasernengelände sowie ein gusseisernes Tor. Das, was danach kommen sollte, es nimmt dieser Tage Gestalt an. Die Erschließung des ersten Bauabschnittes im künftigen Alfred-Delp-Quartier kommt gut voran. Wann gehen die nächsten Grundstücke auf den Immobilienmarkt?

Es ist zweifelsohne ein Mammutprojekt für eine 20.000-Einwohner-Stadt. Die Umwandlung des Donauwörther Kasernengeländes in eine zusammenhängende Siedlung ist eine der größten Konversionen in Schwaben. Gut 2000 Menschen könnten in den nächsten zehn bis 15 Jahren hinzuziehen, wenn sämtliche Bauabschnitte abgeschlossen auf 30 Hektar neuem Siedlungsland in der Parkstadt sind. Sprich: Die Einwohnerzahl der Großen Kreisstadt wäre dann um zehn Prozent angewachsen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

