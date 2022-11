Alkoholfahne entlarvt betrunkenen Autofahrer: Er hatte 1,2 Promille

Bei einer Routinekontrolle wird die Polizei auf einen 54-jährigen Alkoholsünder aus Niederschönenfeld aufmerksam.

Eine deutliche Alkoholfahne verriet einen 54-jährigen Mann aus Niederschönenfeld, der am Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr in eine Polizeikontrolle geriet. Er wurde in der Bahnhofstraße in Donauwörth angehalten. Als die Beamten ans Auto herantraten, schlug ihnen bereits Alkoholgeruch entgegen. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Er durfte nicht mehr weiterfahren und musste den Autoschlüssel abgeben. Außerdem wurde sein Führerschein nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft noch vor Ort beschlagnahmt sowie eine ärztliche Blutentnahme auf der Donauwörther Wache angeordnet. Eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr erfolgte ebenfalls. (AZ)

