Alkoholisierter 39-Jähriger stiehlt Pavillon von Promenade

Eine aufmerksame Zeugin hat am Sonntag gegen 4.30 Uhr beobachtet, wie ein stark alkoholisierter 39-Jähriger an der Promenade in Donauwörth einen Pavillon im Wert von rund 400 Euro entwendete. Dieser stand aufgrund der Gesundheits- und Bewegungstage dort. Der Täter wurde von einem Zeugen angesprochen und versuchte daraufhin, zu flüchten. Der Zeuge konnte den Dieb festhalten und eine weitere Flucht verhindern. Dabei kamen beide Beteiligten zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. (AZ)