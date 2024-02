Alkoholisierter Mann greift Einsatzkräfte in Donauwörth an

Ein stark betrunkener Mann hat am Freitag mehrere Polizeibeamten und Rettungssanitäter angegriffen. Nun wird gegen den 46-Jährigen ermittelt.

Ein 46-Jähriger hat am Freitag mehrere Polizisten und den Rettungsdienst angegriffen. Gegen 16 Uhr alarmierte der Rettungsdienst des Krankenhauses Donauwörth die Polizei, da ein 46-Jähriger gegenüber den Rettungskräften sehr aggressiv aufgetreten ist. Als drei Polizeistreifen der Polizeiinspektion Donauwörth in der Eduard-Rüber-Straße eingetroffen waren, war der Mann im Rettungswagen. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert und gab an, Medikamente unbekannter Art genommen zu haben. Die Rettungssanitäter fanden den Mann auf dem Gehweg liegend an. Nach einer ersten Begutachtung wurde er in den Streifenwagen gesetzt, wo er dann mehrmals mit dem Kopf gegen die Scheibe und den Beifahrersitz geschlagen hatte.

Mann beleidigt Polizisten und Sanitäter mehrmals

Zudem versuchte der Mann im Auto, einem Polizeibeamten einen Kopfstoß zu verpassen. Das konnte allerdings verhindert werden. Während des Einsatzes beleidigte der Mann die Beamten etliche Male massiv. Der Beschuldigte musste wegen hoher Eigen- und Fremdgefährdung ins Krankenhaus Donauwörth eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidung. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. (AZ)