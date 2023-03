Alkoholisierter Mann leistet Widerstand gegen Polizisten in Donauwörth

Am Freitagabend wollten Passanten einem verletzten Mann helfen. Der alkoholisierte 38-Jährige benahm sich mehrmals daneben und griff sogar Polizeibeamte an.

Am Freitag hat ein betrunkener 38-Jähriger für Ärger in Donauwörth gesorgt. Gegen 21.45 Uhr wurden Personen auf den Mann aufmerksam, der regungslos vor einem Gebäude in der Berger Vorstadt auf dem Boden lag. Der von den Passanten verständigte Rettungsdienst stellte bei dem 38-Jährigen eine starke Kopfverletzung fest, die eine weitere medizinische Versorgung notwendig machte. Nachdem der stark alkoholisierte Mann die ärztliche Behandlung verweigerte, wurde die Polizei gerufen. Auch den Beamten gegenüber trat der 38-Jährige laut Polizei sehr unkooperativ auf und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Damit diese geklärt werden konnten, wurde er schließlich nach Ausweispapieren durchsucht.

Mann muss in Handschellen ins Donauwörther Krankenhaus gebracht werden

Dabei stieß der Mann die Polizisten weg, die ihm unter erheblicher Gegenwehr schließlich Handschellen anlegen mussten. Am Ende konnte der Verletzte doch noch ins Donauwörther Krankenhaus gebracht werden. Dort mussten sich die Beamten von ihm massive Beleidigungen anhören. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zur Feststellung des genauen Blutalkoholwerts eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Beleidigung. (AZ)