"Alleinbeteiligter" Unfall auf der B2

Eine 51-Jährige ist mit ihrem Auto von der Bundesstraße abgekommen. Was folgte, war ein heftiger Unfall, die Feuerwehr war mit über 40 Kräften vor Ort.

Aus bislang unbekannten Gründen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine 51-jährige mit ihrem Auto auf der B2 - "alleinbeteiligt", wie es seitens der Polizei heißt - von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich in der Folge im Straßengraben. Die Frau war gegen 1.30 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Bundesstraße 2 von Donauwörth kommend in Richtung Augsburg unterwegs gewesen. Auf Höhe Nordheim geriet sie mit plötzlich nach rechts, fuhr in den Straßengraben und verlor dort die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Mitsubishi drehte sich und es kam zum Überschlag. Hierbei prallte das Auto gegen eine Kilometertafel und ein Umleitungsschild. Die 51-Jährige konnte mit Hilfe der alarmierten Feuerwehrkräften aus ihrem Auto aussteigen. Der Rettungsdienst brachte die Frau leicht verletzt, allerdings mit Verdacht auf ein Schleudertrauma, in das Krankenhaus nach Donauwörth. Am Auto entstand Totalschaden. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen vom Unfallort abtransportiert werden. Der Gesamtsachschaden am Pkw und an den Straßenschildern beläuft sich laut Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. 43 Kräfte der Feuerwehren aus Donauwörth und Nordheim waren vor Ort im Einsatz. (AZ)

