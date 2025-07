Alpenverein Donauwörth komplettiert Vorstand

Der Donauwörther Alpenverein besetzt die bisher vakante Position des dritten Beisitzers und macht damit den Vorstand komplett. Das hat die Hauptversammlung des Vereins im Zeughaus in Donauwörth einstimmig beschlossen. Die Position übernimmt Madeleine Angermeyer aus Donauwörth. Als Referentin des Vorsitzenden wird sie Dr. Bernd Prause und den Vorstand im operativen Geschäft unterstützen. Der Verein reagiert damit auf sein stetiges Wachstum. Mit derzeit etwa 4100 Mitgliedern gehört die Sektion Donauwörth zu den 100 größten unter dem Dach des Deutschen Alpenvereins. Während manch andere Ortsverbände dieser Größe mit hauptamtlichen Geschäftsführern arbeiten, wird in Donauwörth zu 100 Prozent ehrenamtlich geführt. „Wachsen bedeutet nicht nur, größer zu werden, sondern auch sich strukturell anzupassen", appellierte Dr. Bernd Prause vor der Wahl. Einige Funktionsträger, die der Sektion heute ein Gesicht geben, werden sich zum Ende der Wahlperiode altersbedingt zurückziehen. In der 37-jährigen Angermeyer, beruflich im Recruiting tätig, sieht Prause eine stimmige Besetzung. Die derzeitige Lage des Vereins bezeichnete der Vorsitzende als „stabil und solide“. Die Besucherzahl der Kletterhalle lag im letzten Jahr erneut auf Rekordhoch. Auch in Sachen Klimaschutz - der Alpenverein möchte bis 2030 klimaneutral werden - sei man „auf Kurs“. Als Leuchtturm-Projekt nannte er die Tourenangebote mit dem Reisebus, die man zusammen mit der Partnersektion Nördlingen anbiete. Vom Bundesverband wurde das Projekt in der Kategorie “Best Practice Beispiel Klimaschutz” ausgezeichnet. Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré lobte die Führung des Vereins, die ein breites Angebot schaffe, sowie die Mitglieder, die dieses auch annehmen. Sein Resümee: „Der Alpenverein ist unverzichtbar für unsere Stadt!“ Auch Erwin Seiler, Vertreter des Landrates, unterstrich die Bedeutung des Alpenvereins und hob dabei die Kletterhalle hervor, die „nicht jede Stadt hat“.

