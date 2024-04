Donauwörth

vor 32 Min.

Als ein Spion englisches Bier nach Donauwörth brachte

Eine Bronzefigur erinnert an die lange Tradition der Krebswirtschaft. Heute ist hier das Ärztezentrum „Maximilium“ untergebracht.

Plus Der Krebswirt war wohl Deutschlands erster Produzent von Bier nach britischer Brauart. Im 19. Jahrhundert erlangten Donauwörther Ale und Porter überregionale Bekanntheit.

Von Mario Felkl

Stolze 18 Millionen Liter Bier importieren die Deutschen jährlich aus Großbritannien und Irland. Ob beim Fußballgucken im Irish Pub oder zu Hause: Auch manch sonst so stolze Verfechter bayerischer Braukultur kommt bei malzig-würzigem Guinness und fruchtigem Pale Ale auf den Geschmack. Einen Aufschwung nahm der Bierimport von den britischen Inseln besonders ab den 1970er Jahren, als die Pub-Kultur auch in Deutschland populär wurde. In Donauwörth aber ist diese Kultur schon viel älter.

Dort wurden englische Biere schon im 19. Jahrhundert getrunken – und sogar selbst gebraut! Am Bartresen kann man dem Geheimnis dieser flüssigen Spezialität leider nicht mehr nachspüren. Eine Recherche in der trockenen Materie historischer Zeitungen und Archivbestände aber nimmt uns mit auf eine Zeitreise in die belebte Donauwörther Brauszene vor rund 200 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen