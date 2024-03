Donauwörth

Als Elisabeth Schoderer ihren Adoptivvater heiratete

Plus Friederike Rieger stellt am 12. März in der Stadtbibliothek Donauwörth ihr neues Buch vor. Es handelt von einer Persönlichkeit, deren Wurzeln in den ganzen Landkreis reichen.

Frauen, die in Donauwörth Spuren hinterlassen haben, faszinieren die Donauwörther Historikerin Friederike Rieger. Sie forscht seit 2009 auf diesem Gebiet und hat bereits interessante Persönlichkeiten porträtiert und deren Lebensgeschichten im Kontext historischer Ereignisse veröffentlicht: etwa die bayerische Herzogin Margarethe von Brandenburg und Königin Elisabeth, die Schwester Ludwigs des Strengen. "Besonders aber liegen mir die Geschäftsfrauen des 19. Jahrhunderts am Herzen", verrät Friederike Rieger, "etwa Eva Maria Dietrich, Scholastika Scheipl, Maria Anna Bratsch und Elisabeth Schoderer. Diese Frauen stehen zusammen mit noch zwei weiteren Frauen auch auf der Stifterstafel, neben elf Männern, die sich auf dem städtischen Friedhof befindet."

Wenn die Autorin nun am Dienstag, 12. März, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Donauwörth ihr neues Buch "Zweimal verkauft" vorstellt, macht sie ihr Publikum mit eben jener Elisabeth Schoderer bekannt. Neugierig wurde Rieger auf sie durch den Hochzeitseintrag von Joseph Schoderer und Elisabeth Heiland in den Pfarrmatrikeln des Donauwörther Münsters "Zu Unserer Lieben Frau". Dort wird vermerkt, dass Joseph Heiland der Adoptivvater Elisabeth Schoderers ist. Und es gab weitere Hinweise, die den Ehrgeiz der Historikerin anstachelten, weiter zu recherchieren.

