Alt und Jung gärtnern in der Neudegger Siedlung

Plus Bei der Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Neudegger Siedlung stand vieles auf der Agenda - unter anderem besondere Würdigungen.

Über eine stark frequentierte Mitgliederversammlung und den Besuch von Oberbürgermeister Jürgen Sorré freuten sich der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Neudegger Siedlung, Joachim Reiner, und der gesamte Vereinsvorstand. Bei der Mitgliederversammlung im Schützenheim Riedlingen waren auch Stadträtin Brigitte Kundinger-Schmidt, die Vorsitzende des Kreisverbands, Karola Schwab, der Ehrenvorsitzende Karl Dietrich sowie die Ehrenmitglieder Erich Wiedemann und Alfred Herb zugegen.