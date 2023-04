Altkleidercontainer am Stauferpark in Donauwörth beschädigt

Zwischen Mittwoch und Samstag sind im Donauwörth zwei Altkleidercontainer beschädigt worden. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Zwei Altkleidercontainer sind im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag am Stauferpark in der Neudegger Allee beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der bislang unbekannte Täter die Container auf, dass auch der Inhalt herausfiel. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 in Verbindung zu setzen. (AZ)