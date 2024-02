Am Valentinstag wird es in Donauwörth herzig

Die Stadt lädt am 14. Februar unter dem Motto „Verliebt in Donauwörth!“ zu einer Reihe herziger Valentinstag-Aktionen ein.

Als goldene Mitte der „Romantischen Straße“ liegt es für Donauwörth nahe, sich am weltweit wohl bekanntesten Tag der Verliebten, dem Valentinstag, von seiner romantischsten Seite zu zeigen. Am 14. Februar sind die Parkbänke an den romantischsten Orten in der historischen Altstadt - am Donauspitz, am Museumsplatz auf der Altstadtinsel Ried und am Springbrunnen in der Promenade - mit Herz-Luftballons geschmückt. Die Bänke warten darauf, dass Paare, Verliebte, Freunde und Menschen, die sich mögen, einen Piccolo oder eine Praline für ihren Herzensmenschen aus der Tasche zaubern und sich gegenseitig überraschen. Valentinstag-„Profis“ haben ein Sitzkissen, eine Decke oder warmen Punsch dabei.

Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum veranstaltet um 15 Uhr eine Sonderführung unter dem Motto „Zeit zu zweit“. Dort gibt’s zudem ein Gläschen Sekt und eine kleine Valentinstag-Überraschung. Um 17 Uhr steht dann eine Mondschein-Führung zur blauen Stunde mit launigen Geschichten rund um den Valentinstag auf dem Programm. Die Leiterin der Städtischen Tourist-Information, Ulrike Steger, hat Interessantes und Kurzweiliges zum Thema zusammengetragen und der Spaziergang erfreut sich stets großer Beliebtheit. Oft ist der Rundgang der Auftakt für all diejenigen, die den Valentinstag mit einem Abendessen in den Donauwörther Restaurants krönen möchten. Treffpunkt ist die Städtische Tourist-Information (Rathausgasse). Karten sind dort 15 Minuten vorher erhältlich.

Geschenk-Tipps zum Valentinstag für Verliebte

Als charmanter Geschenk-Tipp zum Valentinstag gelten seit Jahren die Donauwörther Einkaufs-Taler "donauwörther 10er". Mittlerweile gibt es als Ergänzung den digitalen City-Gutschein. Die Einkaufs-Taler können in über 140 Donauwörther Geschäften eingelöst werden. Wer seiner oder seinem Liebsten noch ein Herzerl schenken oder der/dem Angebeteten gar den „Schlüssel zu seinem Herzen“ übergeben möchte, schaut ab 9 Uhr in der Tourist-Information im Rathaus vorbei. Heuer werden 99 Schlüsselanhänger in Herzform, gefertigt aus heimischem Kirschholz, verschenkt.

Zur Einstimmung auf den Valentinstag gibt es bereits am Sonntag, 11. Februar, einen ökumenischen Gottesdienst. Dabei können Verheiratete, Verliebte, Verbandelte, Verlobte oder auch ganze Familien an einem Segnungs-Gottesdienst der Ehe- und Familienseelsorge und katholischen Jugendstelle Donauwörth teilnehmen. In der Dreifaltigkeitskirche in Riedlingen haben Paare die Möglichkeit, sich für ihren individuellen Lebens- und Liebesweg segnen zu lassen. Gedichte, Melodien, Gebete, Lieder und Gedanken drücken dabei aus: Die Liebe verleiht uns Flügel. (AZ)

Info: Das Programm steht zum Download auf der Homepage der Stadt Donauwörth.