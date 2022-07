An der Berufsschule Donauwörth gibt es fünfmal die Traumnote

Die Ludwig-Bölkow-Berufsschule verabschiedet insgesamt 281 Absolventinnen und Absolventen. In einem lange beliebten Beruf gab es diesmal nur einen Absolventen.

Seit zweieinhalb Jahren hatte es keinen so großen Festakt mehr in der Donauwörther Berufsschule gegeben. Doch nun ließ es sich die Schulleitung nicht nehmen, die besten Absolventinnen und Absolventen gebührend zu ehren. So konnte Schulleiter Gerhard Kilian zur Abschlussfeier nicht nur die Schülerinnen und Schüler begrüßen, sondern auch zahlreiche geladene Gäste.

Zu Ehren der 42 jeweils besten Absolventinnen und Absolventen, die ganz hervorragende Ergebnisse erzielt haben, hatten sich viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kirche eingefunden. Zunächst wandte sich Kilian an die Schülerinnen und Schüler: „Sie haben Ihr Ausbildungsziel erreicht, manche haben es halt so geschafft, manche mit Bravour und fünf sogar mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Zunächst möchte ich Ihnen herzlich gratulieren, dass Sie die Abschlussprüfung unserer Schule so gut bestanden haben. Zu diesem Erfolg spreche ich Ihnen persönlich und auch im Namen Ihrer Lehrer die herzlichsten Glückwünsche aus.“

Nur ein Bankkaufmann ist unter den Absolventen der Berufsschule

Von den insgesamt 1650 Schülerinnen und Schülern werden zum Sommertermin 281 entlassen. Sie verteilen sich wie folgt auf die Ausbildungsberufe: ein Bankkaufmann, 39 Kaufleute für Büromanagement, 46 Fachlageristen/Lagerlogistiker, 25 Großhandelskaufleute, 41 Industriemechaniker, sieben Fluggerätemechaniker, 14 Leichtflugzeugbauer, drei Industriemechaniker, fünf Anlagenmechaniker, zwei Maschinen- und Anlagenführer, drei Fachkräfte Metalltechnik, 29 Schreinerinnen und Schreiner, 54 Medizinisch- und zahnmedizinische Fachangestellte, zwölf Köchinnen und Köche. Von diesen 281 Schülerinnen und Schülern erhalten fast alle ein Abschlusszeugnis. Über 30 erlangten zudem, wie Kilian hervorhob, durch ein besonders gutes Berufsschulzeugnis den Mittleren Bildungsabschluss.

In seinem Grußwort überbrachte Erwin Seiler als Stellvertretender Landrat seine Glückwünsche im Namen des Landkreises. Er betonte die guten Aussichten durch die positive Beschäftigungslage im Donau-Ries-Kreis. Auch Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré beglückwünschte die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler. Daran schloss sich die launige Rede der Schülersprecherin Jasmin Müller an. Johann Sailer von der Firma Geda, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, ermunterte die Absolventinnen und Absolventen dazu, den Abschluss nun gebührend zu feiern und beglückwünschte sie zu ihrem Erfolg. Danach, so mahnte er, sollten sie aber wieder „voll angreifen“.

Lena Stimpfle aus Maihingen erhält den Ludwig-Bölkow-Ehrenamtspreis

Verbindungslehrer Uwe Schmid nahm die Verleihung des mit 300 Euro dotierten Ludwig-Bölkow-Ehrenamtspreises vor. Dieser Preis wurde von der Witwe des Namensgebers der Schule, Eleonore Bölkow-Konschak, gestiftet. In diesem Jahr erhielt diese Ehrung, die über das Schulische hinausgeht und für besondere Verdienste im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements verliehen wird, Lena Stimpfle. Sie lernte Schreinerin und hat ihre Ausbildung nun mit sehr gutem Erfolg beendet.

Bei der Verleihung des Ludwig-Bölkow-Preises: (von links) Gerhard Kilian, Lena Stimpfle und Uwe Schmid. Foto: Ott

Die Wahl fiel auf Stimpfle, da diese laut Schmid „über die gesamte Ausbildungszeit beständig hervorragende schulische Leistungen erbrachte und großes ehrenamtliches Engagement in zwei Vereinen in ihrem Heimatort Maihingen zeigt.“ So ist sie seit mehreren Jahren aktives Mitglied der Jugend- und Stammkapelle des Musikvereins und engagiert sich zusätzlich im Vorstand. Sie ist als Jugendsprecherin Ansprechpartnerin für die Jugendkapelle. Daneben organisiert sie Konzerte, Probewochenenden und Ausflüge. Außerdem war sie Mitglied des Festausschusses und Organisationskomitees für das Bezirksmusikfest. Zusätzlich gibt sie Musikunterricht für Blockflöte und Querflöte. Zudem ist sie Mitglied in der Fußball-Damenmannschaft des FC Maihingen und nimmt auch sonst aktiv am Vereinsleben teil.

Bester Industriemechaniker ist Sven Schreitmüller

Die Verleihung der Grenzebach-Technikpreise wurde vom Fachbetreuer der Metallabteilung, Xaver Mayr, vorgenommen. Gleich drei Schüler erhielten diese Auszeichnung für hervorragende Leistungen im Abschlusszeugnis des Ausbildungsberufes Industriemechaniker: Luis Ziegler, Julian Manuel Fackler sowie Sven Schreitmüller, der mit einem Notendurchschnitt von 1,57 das beste Ergebnis erzielt hat und sich über einen finanziellen Zuschuss von 250 Euro freuen kann. Ziegler und Fackler erhalten jeweils 150 Euro.

Bei der Verleihung des Grenzebach-Preises: (von links) Wilhelm Mühleidner, Gerhard Kilian, Julian Fackler, Sven Schreitmüller, Luis Ziegler, Volker Leberle, Johann Sailer und Xaver Mayr. Foto: Ott

Höhepunkt war aber die Ehrung der besten Abschlussschüler. Eine Spitzenleistung mit der Traumnote 1,0 haben in diesem Jahr fünf Schülerinnen und Schüler erbracht. Sie sind damit Schulbeste, Beste ihres Berufs und Staatspreisträger. Der Staatspreis wird von der Regierung von Schwaben für außerordentlich gute schulische Leistungen verliehen.

Dekan Robert Neuner spendet zum Abschluss den kirchlichen Segen

Neben den Staatspreisträgern wurden die jeweils Besten ihres Ausbildungsberufes aus den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Metalltechnik, Holztechnik, Gesundheit und Ernährung ausgezeichnet. Es wurden auch diejenigen 27 Schülerinnen und Schüler geehrt, die ebenfalls einen sehr guten Abschluss erreichten. Sie erhalten von der Regierung eine Urkunde für ihren hervorragenden Abschluss mit einem Notendurchschnitt besser als 1,50.

Bei der Auszeichnung der Staatspreisträger: (von links) Johann Sailer, Jürgen Sorré, Teresa Werner, Laura Mühlbauer, Steffen Stoll, Isabell Förg, Erwin Seiler und Gerhard Kilian. Foto: Ott

Neben Zeugnis und Urkunde erhielten Schülerinnen und Schüler, die einen Notendurchschnitt von 1,0 haben, einen Geldpreis der Regierung von 75 Euro. Alle ausgezeichneten Schüler erhielten neben einer Urkunde einen Buchpreis im Wert von 15 Euro vom Förderverein der Schule. Den Abschluss bildete der kirchliche Segen von Dekan Robert Neuner.