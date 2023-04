An der Kauflandkreuzung in Donauwörth kommt es zum Auffahrunfall

Eine Autofahrerin muss in Donauwörth an einer roten Ampel bremsen. Der Fahrer hinter ihr bemerkt das zu spät und prallt gegen das Heck ihres Wagens.

Zu einem Auffahrunfall ist es an der Kauflandkreuzung in Donauwörth am Dienstagvormittag gekommen. Eine 62-jährige Tapfheimerin fuhr laut Polizei auf dem Neurieder Weg und musste aufgrund einer roten Ampel ihren abbremsen. Ein nachfolgender 27-jähriger Donauwörther reagierte zu spät und prallte in das Heck ihres Wagens. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt. (AZ)