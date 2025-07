Anerkennung für ehrenamtliches Engagement

Icon Vergrößern Ehrungen 50 Jahre von links: Stefan Rößle, Arthur Lettenbauer, Marco Korhammer, Norbert Jawansky, Karlheinz Kilian, Johann Natzer, Günther Meckermann, Christoph Marx, Günther Lettenbauer, Jürgen Sorré Foto: Teresa Andermann / BRK-Nordschwaben Icon Schließen Schließen Ehrungen 50 Jahre von links: Stefan Rößle, Arthur Lettenbauer, Marco Korhammer, Norbert Jawansky, Karlheinz Kilian, Johann Natzer, Günther Meckermann, Christoph Marx, Günther Lettenbauer, Jürgen Sorré Foto: Teresa Andermann / BRK-Nordschwaben

Das Rote Kreuz in Nordschwaben hat einige seiner Ehrenamtlichen für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie begrüßten BRK-Vorsitzender Johann Natzer und Landrat Stefan Rößle die Gäste. Sie würdigten den großen Einsatz im Zeichen der Menschlichkeit und betonten, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für die Gemeinschaft ist. Die Ehrenamtlichen wurden für ihre Rot-Kreuz-Arbeit geehrt. Ihr Engagement hat nicht nur das Leben der Menschen im Landkreis bereichert, sondern auch ein starkes Zeichen für Solidarität und Gemeinschaft gesetzt. Sie haben teilweise über 50 Jahre lang aktiv mitgewirkt, das verdient den allerhöchsten Respekt. Alexander Appel, Matthias Both, Berta Engelmann, Ludwig Hollmann, Maria Karl, Lisa Klapper, Benjamin Schäfer, Iris Schäferling, Hermine Spies und Katharina Stöger erhielten das Ehrenzeichen am Bande des Freistaates Bayern für 25 Jahre. Sonja Burzler, Monika Hörmann, Michaela Mader, Edith Mokry, Rosa Schmidt, Erich Zerle und Hannelore Zinsmeister wurden mit dem Ehrenzeichen am Bande des Freistaates Bayern für 40 Jahre ausgezeichnet. Karlheinz Kilian, Günther Lettenbauer und Günther Meckermann bekamen das große Ehrenzeichen des Freistaates Bayern für 50 Jahre. Alexander Appel und Benjamin Schäfer erhielten zusätzlich die BRK Ehrennadel in Silber für besondere Verdienste. Stephan Weidner wurde mit dem Ehrenzeichen der Bereitschaften in Bronze ausgezeichnet. Lukas Baalß, Marina Beck, Daniel Blüm und Matthias Both wurden mit Einsatzmedaillen des Bundes, des Landes Rheinland-Pfalz und des BRK für die Fluthilfe geehrt. Die Ehrenamtlichen erhielten Urkunden sowie Auszeichnungsnadeln als Zeichen der Anerkennung für ihre wertvolle Arbeit. Im Anschluss wurden alle zu einem gemeinsamen Essen eingeladen. „Wir möchten mit dieser Auszeichnung nicht nur die Leistungen der Geehrten würdigen, sondern auch andere dazu inspirieren, sich ebenfalls zu engagieren“, erklärt BRK-Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer.