Angebranntes Essen sorgt für Großeinsatz in der Donauwörther Parkstadt

Der Alarm eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Parkstadt sorgt für einen Großeinsatz der Donauwörther Feuerwehr. Zum Glück ist die Ursache dafür eine Bagatelle.

Am Silvesternachmittag mussten die Rettungskräfte gegen 15.40 Uhr in die Parkstadt ausrücken. Dort hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Warnton eines Rauchmelders wahrgenommen und zudem Rauch aus einem Fenster festgestellt. Da viele Menschen im Gebäude wohnen, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften an die Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nach Auskunft der Polizei Donauwörth lediglich angebrannte Speisen in der betreffenden Wohnung eines 73-jährigen Mannes feststellen.

Die Wohnung musste durch die Feuerwehr Donauwörth gelüftet werden, alle anderen Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten die Anfahrt abbrechen. Gegen den Wohnungsinhaber wird durch die Polizeiinspektion Donauwörth wegen mangelnder Sorgfalt bei der Brandverhütung ermittelt. Schaden entstand nicht, auch Verletzte sind zum Glück nicht zu beklagen. (AZ)

