Donauwörth

vor 32 Min.

Angehörige und Freunde starben in den Trümmern: Zwei Donauwörther berichten

Plus Die türkische Familie Matkap lebt in Donauwörth, stammt aber aus Antakya, wo die Erde heftig gebebt hat. Sie wissen: Es wird nichts mehr so sein wie früher.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Die Bilder, die die Donauwörther Familie Matkap in diesen Tagen aus ihrer Heimatstadt Antakya erreichen, machen sie fassungslos, ja verzweifelt - die Telefonate mit ihren Angehörigen dort treiben ihnen die Tränen in die Augen. Sie wissen: Nach diesem Montag, 6. Februar 2023, wird nichts mehr so sein wie früher! Bei den schweren Erdbeben in der Türkei haben Ayhan Matkap (55) und seine Frau Mine (48) zwei Onkel und deren Familien verloren, eine Cousine und deren Mann sind ebenfalls unter den Toten, eine Tante ist noch unauffindbar, ebenso wird ein Cousin mit Frau und Kindern noch unter den Trümmern vermutet. Auch von etlichen Freunden und Nachbarn aus ihrem Heimatort wissen sie, dass es kein Wiedersehen geben wird. Und die einst so schmucke 400.000 Einwohner große Stadt nahe der syrischen Grenze gleicht einem Trümmerfeld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen