Angetrunkener Mann fährt in Donauwörth anderes Auto an

Beim Ausparken hat ein Mann am Freitag in Donauwörth ein anderes Auto angefahren. Dabei war er auch noch alkoholisiert.

Am Freitag hat ein Mann in Donauwörth unter Alkoholeinfluss ein anderes Auto angefahren. Gegen 15.25 Uhr parkte der 32-Jährige mit seinem Auto im Bereich der Berger Vorstadt rückwärts aus. Dabei stieß er mit einem hinter ihm stehenden Fahrzeug zusammen. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Ein anschließender Test bestätigte die Feststellungen der Beamten. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (AZ)