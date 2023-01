Donauwörth

Angler fahren verbotenerweise bis zur Wörnitz: Das gibt saftige Bußgelder

Plus Im Wörnitztal zwischen Donauwörth und Felsheim tummeln sich viele Fischer. Nicht selten müssen diese ein saftiges Bußgeld zahlen.

Von Wolfgang Widemann

Das Wörnitztal bei Donauwörth ist ein idyllischer Fleck. Der zieht fast das ganze Jahr über Angler an. Viele kommen von weiter her, zum Beispiel aus dem benachbarten Württemberg. Allerdings ist das Fischen in dem Fluss oft mit einer bösen Überraschung verbunden: einem saftigen Bußgeld. Grund: Die Angler ignorieren die "Durchfahrt verboten"-Schilder und steuern ihre Fahrzeuge über die Feldwege direkt bis an die Wörnitz.

