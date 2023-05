Angler mit gefälschtem Fischereischein in Riedlingen erwischt

Am Freitag kontrollierte ein Fischereiaufseher einen Angler in Riedlingen. Der hatte einen gefälschten Fischereischein dabei und muss mit Konsequenzen rechnen.

Am Freitag ist ein Angler mit einer gefälschten Fischereierlaubnis in Riedlingen erwischt worden. Gegen 17.15 Uhr kontrollierte ein Fischereiaufseher einen Angler am Riedlinger Baggersee. Dort zeigte der Fischer einen Fischereischein vor, bei dem es sich um eine Fälschung handelte. Eine Polizeistreife stellte das gefälschte Dokument sicher und nahm strafrechtliche Ermittlungen auf. Der Beschuldigte durfte zudem nicht weiter angeln. (AZ)