Anhänger erfasst Frau in Donauwörth ungebremst und verletzt sie schwer

Die Anhängerkupplung des Gespanns war wohl nicht ordnungsgemäß verriegelt. Die Rentnerin erlitt offene Frakturen und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum.

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstagvormittag eine Fußgängerin, als sich ein Hänger von einer Anhängerkupplung löste und sie erfasste. Das Unglück passierte gegen 10 Uhr in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth. Wie die Polizei mitteilt, war um diese Zeit der 59-jährige Fahrer eines Kleinbusses in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Förgstraße löste sich an seinem Dreitonner bei voller Fahrt die abnehmbare Anhängerkupplung. Der Anhänger machte sich selbstständig und kam ungebremst nach rechts von der Fahrbahn ab. Zur selben Zeit lief eine 64-jährige Rentnerin auf dem Gehweg neben der Zirgesheimer Straße.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau über eine Hecke geschleudert

Der mit Gehölzabschnitten beladene Anhänger erfasste die Frau frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fußgängerin über eine hinterhalb befindliche Hecke geschleudert und kam dort schwer verletzt zum Liegen. Die 64-Jährige erlitt unter anderem einen Beckenbruch und mehrere offene Frakturen. Sie wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen.

Erste Erkenntnisse der Polizei lassen auf eine nicht ordnungsgemäße Verriegelung der Anhängekupplung am Zugfahrzeug schließen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei rund 2000 Euro. Gegen den 59-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei appelliert angesichts des Unfalls an die Besitzer von Fahrzeugen mit abnehmbarer Anhängerkupplung, diese unbedingt sorgfältig zu montieren. (AZ)

