Anhängerkupplung reißt Loch in Auto und verschiebt die Verkleidung

Eine 20-Jährige hatte beim Rangieren nicht aufgepasst. Dadurch entstand 4000 Euro Schaden an einem anderen Auto.

Bei einem Rangiervorgang in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Donauwörth übersah eine 20-jährige Autofahrerin mit einem in Rumänien zugelassenen Pkw den Wagen eines 27-jährigen Dillingers. Wie die Polizei mitteilt, riss die fremde Anhängerkupplung an Auto des Dillingers ein Loch in den Stoßfänger und verschob zudem die Verkleidung. Die Höhe des Fremdschadens beträgt rund 4000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde von den aufnehmenden Beamten vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)