Donauwörth

vor 5 Min.

Anspruchsvolle Bilder und Skulpturen bei Schau in Donauwörth

Plus Anneliese Waffenschmidt und André Seidel zeigen ihre Werke im Färbertörl. So arbeiten die beiden Kunstschaffenden.

Von Andrea Hutzler

In Kooperation mit der City-Initiative Donauwörth (CID) stellen die Kunstfreunde Donauwörth einige Ausstellungen im Färbertörl auf die Beine. In den Monaten April bis September sind (außer im Juni) jeweils am ersten Samstag des Monats unterschiedlichste künstlerische Arbeiten zu bestaunen. Den Auftakt dieser Reihe bildete am Wochenende die Ausstellung „Willkommen in unserer Kunstwelt“ mit Gemälden von Anneliese Waffenschmidt und Skulpturen von André Seidel. Zu sehen waren rund 20 Bilder und gut 30 Plastiken.

