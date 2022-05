Donauwörth

18:00 Uhr

Antrag für sozialen Wohnbau in Neubaugebieten gescheitert

Plus Die Grünen wollten in Donauwörth eine Mischung an Wohnformen in neuen Baugebieten festschreiben. Was dahintersteckt und warum das Ansinnen abgelehnt wurde.

Von Thomas Hilgendorf

Wohnen ist teuer geworden in Donauwörth - in neuen Siedlungsgebieten finden sich oftmals Grundstücke, die für Einzel- oder Reihenhäuser gedacht sind. Diese sind mittlerweile oftmals für den kleineren Geldbeutel unerschwinglich. Deshalb stellte die Fraktion der Grünen im Donauwörther Stadtrat jetzt einen Antrag zur Intensivierung des sozialen Wohnungsbaus. Doch letztlich scheiterte dieses Vorhaben. Doch wie soll es nun weitergehen hinsichtlich der dringend benötigten günstigeren Wohnungen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

