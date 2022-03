AOK Donauwörth gibt Tipps: So klappt es besser mit der Zeitumstellung

Am Sonntag werden die Uhren auf Sommerzeit gestellt. Die Diskussion um den Verzicht darauf ist längst in den Schatten der großen Krisen getreten.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als beherrschende Thema war, ob in der Europäischen Union die Zeitumstellung abgeschafft würde? 2021 hätte das umgesetzt sein sollen. Der Vorschlag ist längst vom Tisch, jetzt bestimmen Krieg und Krisen die Schlagzeilen. Die Zeiten haben sich geändert. Die Zeitenwende treibt uns Sorgenfalten auf die Stirn. Und, ach ja - die Uhren werden umgestellt.

In diesem Jahr wird es in der Nacht auf Sonntag, 27. März, geschehen. Wie die Gartenmöbel nach draußen gestellt werden, so wird zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht die Zeiger der Uhren nach vorne gedreht. Heißt im Klartext: Am Sonntag geht uns eine Stunde flöten. Aber keine Sorge - der Herbst gleicht das wieder aus.

So schafft es der Mensch besser durch die Zeitumstellung

Für den Biorhythmus hat die AOK Donauwörth hat einige Tipps in petto, wie Mensch es schafft, die Umstellung besser zu wuppen. Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries, weiß: "Besonders die Umstellung auf die Sommerzeit bringt den inneren Takt durcheinander."

Durch die Zeitumstellung ist es morgens schlagartig eine Stunde länger dunkel und abends eine Stunde länger hell. "Wir erleben dadurch einen Mini-Jetlag", erklärt der AOK-Direktor. Der Körper könne sich auf die fehlende Stunde nicht schnell einstellen und schütte Schlafhormone zur gewohnten Zeit aus - der Biorhythmus könne aus dem Gleichgewicht kommen. Wie schnell sich Menschen an den Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit gewöhnen, sei individuell verschieden.

So klappt es besser mit der Zeitumstellung

Mit ein paar einfachen Tipps klappt es besser mit der Zeitumstellung. "Wer sich bei Tageslicht viel draußen aufhält, gewöhnt seine innere Uhr schneller an den neuen Tagesrhythmus", empfiehlt Meyer. Üppige Mahlzeiten am Abend und zu viel Alkohol und Koffein sollten vermieden werden. Schlafexperten warnen zudem vor zu viel Aufregung vor dem Schlafengehen. Insbesondere Fernsehen und Social Media stehen im Verdacht, das Einschlafen zu erschweren. Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung oder autogenes Training hingegen können helfen, besser ein- und durchzuschlafen.

Viel mehr als der Mensch leidet das liebe Vieh unter der Zeitumstellung. Denn die Tiere schauen nicht auf die Uhr, sondern wollen gemolken werden, wie es ihre innere Uhr und ihre Routine kennt. "Das Tier hat Milchdruck, der Euter ist voll", sagte BBV-Kreisobmann Karlheinz Götz. Deshalb bedeutet es für die Milchviehhalter ohne Melkroboter, dass sie sich schon deutlich vor dem Tag der Umstellung vorbereiten müssen und täglich eine sukzessive die Tiere umgewöhnen müssen. Deshalb wären die Landwirte für einen Verzicht auf das Umstellen der Uhren.

Doch ob es jemals dazu kommt, ist mehr als offen. Und die Entscheider haben dieser Tage wahrlich wichtigeres zu entscheiden. In einer Zeitenwende ist keine Zeit mehr für die Frage nach der Sommerzeit. (fene, pm)