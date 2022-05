April 2022 in Donauwörth: Mehr Schnee und Regen als üblich

Der Monat April machte 2022 seinem Namen alle ehre und bescherte Donauwörth zwar mehr Sonne als üblich, aber auch Schnee und Regen.

Der April machte seinem Namen mit Schneefall, Regen und sehr niedriger Durchschnittstemperatur, aber auch fast zwei Wochen Sonnenschein am Stück alle Ehre.

Der 1. April überraschte mit einem kompletten Wetterumschwung, da Kaltluft aus dem Norden für erheblichen Temperaturrückgang und leichten Schneefall sorgte. Dieser Wintereinbruch im Frühling setzte sich am folgenden Tag mit merklichem Schneefall und Minusgraden fort. Nach einer frostigen Nacht mit - 6,2 Grad taute trotzdem der restliche Schnee untertags komplett weg. Interessant, dass diese tiefste Temperatur des bisherigen Jahres mit -6,2 Grad ausgerechnet erst im April auftrat.

Deutlich zu erkennen: die viel zu niedrigen Temperaturen bis zum 11. April sowie die zahlreichen Frosttage. Foto: Werner Neudeck

Mehrere Tiefdruckgebiete sorgten in den folgenden Tagen für Regen und heftige Windböen mit bis zu 72 km/h, es war schlicht und einfach sehr ungemütlich, eben Aprilwetter. Das verstärkte sich noch durch erneut anhaltenden Regen sowie das erste Gewitter des Jahres am 8. April. Stark steigender Luftdruck leitete am 11. April einen kompletten Wetterwechsel ein. Die Sonne schien ganztägig, und die Temperatur stieg von Tag zu Tag bis auf 22 Grad an.

Dies ließ auf angenehmes Wetter an Ostern hoffen, auch wenn es am Karsamstag einen kleinen Rückschlag durch eindringende Kaltluft gab. Die Hoffnung trügte dennoch nicht, und an beiden Feiertagen erfreute ganztägiger Sonnenschein die Menschen, bei allerdings teilweise kaltem Ostwind. Diese 14-tägige Schönwetterlage endete am 24. April, wie aufgrund der Luftdruckverhältnisse erwartet, mit dringend benötigtem Regen und niedrigeren Temperaturen. Zur Versöhnung spendierte uns Petrus dann noch zwei sonnige Tage am Monatsende.

Bis 9. April war bereits 100 Prozent der regulären Niederschlagsmenge gefallen

Etwas ungewöhnlich war das Niederschlagsverhalten. Nach der Rekordtrockenheit im März waren bis zum 9. April bereits 100 Prozent des Monatsniederschlags gefallen, das Soll an Niederschlag wurde also sehr früh erreicht und mit drei Schneetagen (normal einer) der Schnitt sogar überschritten. Allerdings fiel danach bis zum 23. April kein nennenswerter Niederschlag mehr, wodurch die Waldbrandgefahr auf Stufe vier stieg. Erst in der letzten Monatswoche wurde dem mit vier Niederschlagstagen ein Ende gesetzt. Mit dem Rekordmonat März bezüglich Sonnenschein konnte der April natürlich nicht mithalten.

Doch war die Ausbeute an Sonnenschein durchaus erfreulich, wurden immerhin 180 Stunden (normal 160) erzielt. Darunter fanden sich sieben Tage mit zehn Stunden Sonnenschein, und nur an zwei Tagen ließ sich die Sonne überhaupt nicht sehen.

Die Wetterdaten im April:

Temperatur:

Schnitt: 8,4 Grad (normal 10,0 Grad)

Maximum: 22,6 Grad am 14. April um 15.50 Uhr

Minimum: -6,2 Grad am 4. April um 06.20 Uhr

sechs kalte Tage (normal fünf), sechs Frosttage (normal drei), zwei warme Tage (normal sieben) und kein Sommertag (normal einer)

Niederschlag:

64,6 Liter pro Quadratmeter (33 Prozent mehr als üblich)

14 Niederschlagstage (normal 12)

Wind:

Schnitt: 11,1 Stundenkilometer

Maximum: 72 Stundenkilometer am 7. April um 15.05

vorherrschende Windrichtung: Nordwest.