Donauwörth

14:25 Uhr

Arbeiten haben begonnen: Bis Mai wird in der Parkstadt am Kanal gebaut

In der Parkstadt haben die Arbeiten für einen wichtigen Abfluss begonnen. Um was es bei der Maßnahme geht und was sie für den verkehr in Donauwörth bedeutet.

Auofahrer aufgepasst: Auf einer wichtigen Verbindungsstraße in der Donauwörther Parkstadt wird kräftig gebaut: Zur Ableitung des Regenwassers aus dem aktuell neu entstehenden Baugebiet Alfred- Delp-Quartier wird ein neuer Regenwasserkanal in der Schellenbergstraße von der Einmündung Dr.-Loeffellad-Straße bis zur Zirgesheimer Straße notwendig. Die Arbeiten haben jetzt begonnen und werden voraussichtlich bis zum 26. Mai andauern. Während der Baumaßnahme wird abschnittsweise jeweils ein Teilstück von gut 300 Metern halbseitig gesperrt. Vor Ort regelt eine Behelfsampel den Verkehr. Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen empfiehlt die Stadtverwaltung, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. (AZ/hilg) Lesen Sie dazu auch Donauwörth Nächster Meilenstein hin zum Delp-Quartier

