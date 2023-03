Arbeiter stürzt bei Betriebsunfall auf Betonboden

In Donauwörth hat sich ein 62-Jähriger bei einem Unfall in einem Recyclingbetrieb verletzt.

In einem Recyclingbetrieb in Donauwörth ist am Montag ein Betriebsunfall passiert, bei dem sich ein Mann am Kopf verletzt hat. Dies geschah laut Polizei um 13.15 Uhr. Der 62-Jährige wollte auf die Plattform des Führerhauses eines Krans steigen und fiel dabei aus einer Höhe von rund 1,20 Meter rückwärts auf den Betonboden. Der Arbeiter schlug mit seinem Rücken und Hinterkopf auf dem Boden auf.

Der 62-Jährige zog sich anderem eine blutende Kopfverletzung zu. Der Rettungswagen brachte das Opfer ins Krankenhaus. Lebensgefahr konnten die Ärzte ausschließen, so die Polizei. Hinweise für Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. (AZ)