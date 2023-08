Arbeitslosigkeit in der Region steigt saisonüblich

Fachkräfte werden im Landkreis Donau-Ries weiter dringend gesucht. Die aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth sind im August 8056 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenzahl ist im Vergleich zum Vormonat um 711 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,5 Prozent und liegt damit um 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Monat und 0,3 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist im Juli und August nichts Ungewöhnliches. Häufig sind in der Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen. Entlassungen werden oft vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen", berichtet Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur in einer Pressemitteilung. Zudem folge für einige junge Menschen nach Ende der Schule, Universität oder Berufsausbildung eine Phase der Arbeitslosigkeit. Deshalb sei bei den Jugendlichen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen: Hier gibt es einen Zuwachs um 35,5 Prozent. Momentan sind 1041 junge Menschen ohne Arbeit, 273 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 2,8 Prozent.

Arbeitslosigkeit in Donauwörth ist im Sommer gestiegen

Auch Geflüchtete aus der Ukraine werden seit 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth 2.285 (plus 106 zum Vormonat, plus 609 zum Vorjahr) erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon waren 1003 (plus 159 zum Vormonat, plus 198 zum Vorjahr) arbeitslos.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Im August wurden 890 neue Arbeitsstellen gemeldet, 24 weniger als im Juli. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 5262 freie Arbeitsplätze gemeldet. Von den gemeldeten offenen Stellen waren 62,1 Prozent auf Facharbeiterniveau, 18,7 Prozent für Spezialisten/Experten und 19,2 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben.

Von Oktober 2022 bis August 2023 wurden insgesamt 3984 offene Berufsausbildungsstellen gemeldet, 132 bzw. 3,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 2914 Bewerber meldeten sich bei der Berufsberatung für eine Berufsausbildungsstelle. Das waren 103 bzw. 3,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bisher blieben 1623 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind noch 176 junge Menschen auf der Suche. Das Angebot an Ausbildungsstellen kann über die Jobbörse auf www.arbeitsagentur.de abgerufen werden. (AZ)