Arbeitsmarkt im Landkreis Donau-Ries ist auch im August stabil

Im August sind im Landkreis Donau-Ries knapp 1700 Personen ohne Job. Agenturchef Paul ist mit den Zahlen für die Region zufrieden.

Der Arbeitsmarkt in der Region bleibt stabil. Die Agentur für Arbeit in Donauwörth meldet für August eine Quote von weiterhin 2,1 Prozent. Im Vorjahresmonat betrug sie 2,2 Prozent. Derzeit sind 1708 Menschen ohne Arbeit. Das sind 74 mehr als vor einem Monat und 46 weniger als vor einem Jahr.

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in dieser Größenordnung ist in den Sommermonaten üblich. Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen. Anstehende Entlassungen werden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Außerdem führten endende Schul- und Berufsausbildungen zu einem saisonalen Anstieg. Bei den Jugendlichen bis 25 Jahren ist die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. Hier verzeichnen wir einen Zuwachs um 15,7 Prozent. Momentan sind 294 junge Menschen ohne Arbeit, 40 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 3,1 Prozent. Ein großer Teil dieser Jugendlichen wird sicherlich nur für kurze Zeit arbeitslos sein. Viele haben bereits eine neue Arbeitsstelle in Aussicht, starten im Herbst mit einer weiterführenden Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium“, berichtet Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur.

Richard Paul, Chef der Agentur für Arbeit, kann von einem stabilen Arbeitsmarkt berichten. Foto: Widemann





Von den 1708 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 827 bei der Arbeitsagentur und 881 im Jobcenter Donau-Ries gemeldet. Einen großen Anteil, nämlich 410, machen Geflüchtete aus der Ukraine aus. Seit dem 1. Juni haben sie Anspruch auf Grundsicherung.

Viele der bei den Jobcentern erfassten ukrainischen Personen möchten erst einen Integrationskurs besuchen, um die deutsche Sprache zu lernen. Frauen mit Kindern brauchen eine Betreuung für ihren Nachwuchs. "Dennoch möchte ein Teil der geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen sofort arbeiten, ein kleiner Teil ist bereits in Arbeit", führt Richard Paul aus.

Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Bis zum 25. August 2022 gingen im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth 30 neue Anzeigen für 447 Beschäftigte ein. Im Juli waren es sechs. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Von den Arbeitgebern wurden 268 neue Arbeitsstellen gemeldet, fünf mehr als im Juli und 54 weniger als vor einem Jahr. Derzeit gibt es im Landkreis 1909 freie Arbeitsstellen, knapp 83 Prozent sind für Fachkräfteniveau und höher. Gesucht werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Verkauf, Lager, Maschinenbau, Büro und Sekretariat, Berufskraftfahrer, Personal für Reinigung, Kunststoffherstellung, Kfz-Technik, elektrische Betriebstechnik und Metallbearbeitung.