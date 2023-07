Donauwörth

15:38 Uhr

Auch am letzten Tag bei Heilig Kreuz packt Düsing kräftig an

Plus Bei seiner Abschiedsfeier in der Donauwörther Realschule muss Schulleiter improvisieren - und kann einmal mehr zeigen, was in ihm und den Schülern steckt.

Auch wenn er so klingt - dieser Satz ist beileibe keine Floskel: Der Tag des Abschiednehmens, er wird für alle unvergesslich bleiben. Ein bei der Freiluftfeier zum Abschied des Heilig Kreuzer Schulleiters Joachim Düsing plötzlich einsetzender Platzregen hat genau das gezeigt, was man hier im Donauwörther Stauferpark besonders gut kann - und worauf auch der scheidende Direktor stolz ist nach 32 Jahren an dieser Realschule.

Wer Joachim Düsing kennt, ihn in den vergangenen Jahren auf der Baustelle der Realschule Heilig Kreuz, die aktuell umfassend saniert wird, erlebt hat, der weiß, dass er eines ziemlich gut kann: schnell reagieren, organisieren und improvisieren. Es war ein besonderer Tag für den aus Ostwestfalen stammenden Wahl-Rainer. Übrigens: Auch die Herkunft Düsings sollte später noch eine Rolle spielen.

