Donauwörth

vor 16 Min.

Auch in Donauwörth geht es um rasche Hilfe für die Türkei

Menschen und Rettungsteams versuchen in der Türkei, eingeschlossene Bewohner in eingestürzten Gebäuden zu erreichen.

Plus Die türkisch-islamische Gemeinde Donauwörth hat spontan Hilfsgüter für die Erdbebenopfer gesammelt, eine weitere Aktion gab es in Nördlingen.

Von Barbara Würmseher

Schreckliche Bilder einer verheerenden Zerstörung erreichen die Welt seit Montagmorgen aus der Türkei und aus Syrien. In Südostanatolien bebt die Erde – vor allem in der Region um die Zweimillionenstadt Gaziantep und rund um das 80 Kilometer entfernte Kahramanmaraş. Bis zur syrischen Grenze sind es 70 Kilometer. Eingestürzte Hochhäuser, Verletzte, die unter Trümmern begraben sind, obdachlos gewordene Menschen, die in der Kälte im Freien ausharren und aktuell um die 5000 Tote – das sind die nüchternen Fakten – Folgen der Naturkatastrophe –, die über die Nachrichten verbreitet werden. Dahinter steckt unermessliches Leid, das auch in unserer Region bewegt. Vor allem die türkischstämmigen Menschen hier – aber nicht nur sie – fühlen mit ihren Landsleuten. Erste Hilfsaktionen sind angelaufen.

