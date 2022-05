Audi fährt gegen Mercedes: Donauwörther Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, um den Verlauf eines Blechschadens an einem Mercedes in Donauwörth aufzuklären.

Am Vormittag des vergangenen Montags hat ein Zeuge beobachtet, wie ein schwarzer Audi in der Kaiser-Karl-Straße in Donauwörth-Riedlingen rückwärts gegen einen Daimler-Benz gefahren ist. Genau passiert sein muss es laut Polizei Donauwörth zwischen 7 und 8.50 Uhr. Der Zeuge hinterließ einen entsprechenden Zettel am Fahrzeug der Geschädigten.

Blechschaden in vierstelliger Höhe nach Rempler in Donauwörth

Zur genauen Unfallrekonstruktion wird der bislang unbekannte Zeuge gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Tel.: 0906/706670 in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden am Daimler-Benz beträgt etwa 1000 Euro. (AZ)

