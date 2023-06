Donauwörth

vor 2 Min.

Auf Dächern im Airbus-Werk wird jetzt Strom erzeugt

Von Cara Irina Wagner Artikel anhören Shape

Die Firma Airbus Helicopters in Donauwörth nimmt drei PV-Anlagen in Betrieb. So groß ist der Versorgungsanteil.

Das Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth ist jetzt bei der Stromversorgung ein klein wenig eigenständiger. Auf den Dächern der Fabrikhallen gingen die ersten drei großen Photovoltaikanlagen in Betrieb. Sie wurden auf Gebäuden errichtet, die eine solche Installation baurechtlich und statisch erlauben. Insgesamt wurden 2759 Module verbaut. Sie sind in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Damit lässt sich der Firma zufolge über den Tagesverlauf besonders viel Strom erzeugen. Jährlich sollen die PV-Anlagen auf den Airbus-Dächern eine Million Kilowattstunden Strom liefern. Dies entspricht etwa zwei Prozent des Jahresverbrauchs am Standort. Seit Anfang des Jahres bezieht das Unternehmen, das in Donauwörth über 7000 Menschen beschäftigt, alternativen Strom von einem Solarpark nahe Rettingen (Gemeinde Tapfheim). Dort sollen jährlich mehr als 3,8 Millionen Kilowattstunden produziert werden. (AZ)

Themen folgen