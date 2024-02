Auf dem Ostereiermarkt gibt es viele kleine Überraschungen

Der Donauwörther Ostereiermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag findet am 10. März statt. Es ist viel geboten - von Kunst bis Kultur.

Sie sind in allen Farben und Techniken zu finden und manches wirkt wie Zauberei: Die Rede ist von einzigartigen Eiern, die beim Donauwörther Ostereiermarkt am Sonntag, 10. März, zu sehen sein und gekauft werden können. Die City Initiative Donauwörth (CID) lädt ab 10 Uhr in die Räume der Kolping Akademie und ins Zeughaus ein. Neu ist in diesem Jahr die Ausstellungsfläche in den Räumen des Gemeindehauses in der evangelischen Christuskirche. Doch das ist nicht alles.

Auf der Altstadtinsel Ried finden Aussteller wieder ihren Platz, um zusätzlich ihre handwerklichen Kunstwerke anzubieten. Über einen beschilderten „Osterspaziergang“, der die bunt dekorierten Osterbrunnen mit einbindet, sind die drei Ausstellungsräume zu finden. Holzhasen weisen den Besuchern den Weg und auf dem Woha Parkplatz sorgt der bunte Osterbaum für die richtige Stimmung. Die Dekorationen in der Innenstadt haben sich mittlerweile zu einem echten Hingucker etabliert.

Ostermarkt in Donauwörth: Aussteller zeigen ihre Kunst

Eröffnet wird der Markt um 10 Uhr im Zeughaus durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré und die geschäftsführende Vorsitzende der CID, Christiane Kickum. Für Kinder findet von 11 bis 15 Uhr ein Ostereier-Workshop im evangelischen Gemeindehaus statt. In der Donauwörther Innenstadt haben die Geschäfte ab 13 Uhr geöffnet. Mittlerweile strömen alljährlich viele hundert Besucher auf den Markt. Vom winzigen Wachtelei bis zum großen Straußenei präsentieren viele Aussteller fantasievoll gestaltete Eier in allen Farben und Größen, Osterdekorationen, gebundene Kränze, österliche Kerzen und vieles mehr. Feine Pinsel, spitze Bohrer und andere Hilfsmittel waren im Einsatz, um die zerbrechlichen Kunstwerke pfiffig und einfallsreich zu verzieren.

Wer Lust auf eine Tasse Kaffee, selbstgemachten Kuchen, etwas Herzhaftes oder andere feine Schmankerl hat, kann sich in der Kolping Akademie oder im evangelischen Gemeindehaus etwas aussuchen. Die heimische Gastronomie wartet ebenfalls mit einem feinen Angebot auf. Wer den „lebensgroßen Häschen“ der CID über den Weg läuft, den erwartet eine kleine Überraschung. Die Donauwörther Museen haben von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Familienführung „Donauwörther Geschichte & G'schichten“ startet um 16 Uhr am Eingang der Tourist-Information. Im Rahmen des Donauwörther Kulturfrühlings findet um 14 Uhr in der Stadtbibliothek das Kindertheater Dornröschen statt. Hier beträgt der Eintritt fünf Euro. Nähere Infos unter: www.cid-donauwoerth.de. (AZ)