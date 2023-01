Auf der B25 mit 160 km/h zur Werkstatt: Anzeige für Autofahrer

Die Polizei hat auf der Bundesstraße 25 bei Donauwörth einen Autofahrer erwischt, der viel zu schnell war. Dafür nannte der Mann einen ungewöhnlichen Grund.

Eine mit einer Videokamera ausgestattete Zivilstreife der Verkehrspolizei hat auf der B25 bei Donauwörth einen Raser erwischt. Die Beamten wurden auf den Wagen, den ein 26-Jähriger aus dem Ostalbkreis steuerte, aufmerksam, weil dieser von Harburg her mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Auf einer Strecke von 500 Metern ermittelten die Polizisten einen Durchschnittswert von 160 Kilometern pro Stunde. Erlaubt sind maximal 100. Die Streife stoppte den Mann. Der gab an, er habe es eilig, denn sein Fahrzeug müsse dringend in die Werkstatt gebracht werden. Die Polizei geht deshalb von einem vorsätzlichen Verkehrsverstoß aus – und verdoppelt deshalb das Bußgeld auf 1000 Euro. Zudem muss der 26-Jährige mit Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. (AZ)