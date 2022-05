Auf der Donauwörther Rettungswache gibt es zu wenige Freiwillige

Plus Der Bundesfreiwilligendienst beim Roten Kreuz war immer attraktiv. Heuer gibt es aber nur zwei "Bufdis" beim BRK in Donauwörth. Woran der Mangel liegen könnte.

Er war über Jahre heiß begehrt bei Schulabsolventen, der Bundesfreiwilligendienst auf der Rettungswache des Roten Kreuzes in Donauwörth. Dieses Jahr allerdings werden händeringend "Bufdis" gesucht. Woran liegt es, dass heuer so viele junge Menschen fehlen?