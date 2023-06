Donauwörth

Auf der Freilichtbühne in Donauwörth wird es heuer zünftig und märchenhaft

Es wird zünftig: Beim Freilichttheater in Donauwörth spielen die meisten Szenen des Stücks „Kohlhiesels Töchter“ in einem Wirtshaus.

Plus Gleich zwei beliebte Kino-Klassiker können Zuschauer in diesem Jahr am Mangoldfelsen anschauen. Die Theaterstücke vereinen Komik, Romantik und magische Momente.

Es ist ruhig, nur vom Gasthaus Sonnenhof sind Stimmen zu hören. Angeregt unterhalten sich die Gäste im Biergarten und feiern. Susi ist frisch verheiratet mit ihrem Ehemann, der neben ihr sitzt. Im Hintergrund ist der Gasthof im Bauernstil mit zwei Stockwerken, weißen Wänden, viel Holz und einem großen Balkon. Daneben steht die Scheune. Die Gegend ringsherum ist ländlich, nur direkt hinter dem Haus ragt der Mangoldfelsen hervor. Dort ist das Szenenbild auch aufgebaut, denn am Wochenende startet die Freiluftsaison des Theaters Donauwörth.

Das Theaterstück „Kohlhiesels Töchter“ erzählt die Geschichte der beiden Schwestern Susi und Liesl nach dem Film von 1962, in dem seinerzeit Liselotte Pulver in einer Doppelrolle brilliert hat. In Donauwörth werden die Schwestern allerdings von zwei Darstellerinnen verkörpert: Jessica Becker spielt die ältere Schwester Susi, Isabella Ott die jüngere Liesl. „Sie sind schon von klein auf bei uns dabei“, sagt die Regisseurin Martina Wittek.

