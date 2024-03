Donauwörth

07:00 Uhr

Auf der Südspange wird am Airbus-Werk eine Ampel installiert

An der Anschlussstelle der Industriestraße an die Südspange (B16) bei Donauwörth wird im Sommer eine Ampel installiert.

Von Wolfgang Widemann

Von Wolfgang Widemann

Der Verkehr rund um das Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth beschäftigt seit Jahren die Behörden, den Stadtrat und die inzwischen mehr als 7000 Beschäftigten. Gerade am Morgen und am Nachmittag geht es rund um die Fabrik zäh voran. Ein regelrechtes Nadelöhr ist die Anschlussstelle von der Industriestraße zur Südspange ( B16). Die Situation an der Kreuzung soll nun verbessert werden - und zwar mit einer Ampel.

Die zuständigen Stellen machen sich seit längerer Zeit Gedanken, wie das Problem an der Südspange gelöst werden könnte. Ein Planentwurf dafür liegt schon in der Schublade. Am Airbus-Werk soll eine kreuzungsfreie Anschlussstelle entstehen und die Fahrbahn der B16 soll auf dem Teilstück doppelspurig ausgebaut werden. Die Umsetzung ist allerdings aufwendig und kostspielig. Einen konkreten Termin für die Maßnahme gibt es noch nicht. Auch auf Anfrage unserer Redaktion wollten sich die Vertreter des Staatlichen Bauamts Augsburg, das für die Bundesstraße zuständig ist, nicht auf einen Termin festlegen.

