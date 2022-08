Auf einem Elektroroller ohne Versicherung in Donauwörth unterwegs

Im Ried ist eine Frau auf ihrem Elektroroller erwischt worden, der keine gültige Versicherung mehr hatte.

Beamte der Polizei Donauwörth haben im Ried in Donauwörth eine E-Scooter-Fahrerin ohne gültige Versicherung erwischt. Die 48-jährige Donauwörtherin hatte zwar die blaue Kennzeichenplakette an dem Fahrzeug, doch diese war bereits im Februar 2022 abgelaufen. Als Folge wären mit dem Roller verursachte Schäden an anderen Objekten oder Fahrzeugen nicht versichert gewesen. Die Frau durfte nicht weiterfahren und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. (AZ)