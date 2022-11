Aufdringlicher Gast wird in Donauwörther Spielhalle gewalttätig

Ein Mann benahm sich am Freitagabend in einer Donauwörther Spielhalle mehrmals daneben. Der Abend endet für den 41-Jährigen in Polizeigewahrsam.

Ein aufdringlicher Gast hat am Freitagabend für einen Polizeieinsatz in einer Donauwörther Spielhalle gesorgt. Der 41-jährige Donauwörther war ab 19 Uhr dort zu Gast. Nach übereinstimmenden Schilderungen mehrerer anderer Spielhallenbesucher zeigte er den ganzen Abend über starke Stimmungsschwankungen. So nahm er vor allem wiederholt Kontakt zu weiblichen Gästen auf. Ein Verhalten, das den Beamten zufolge über ein übliches Maß hinausging. Als ihn deswegen der ebenfalls anwesende Partner einer 21-jährigen Angestellten darauf ansprach, schlug der 41-Jährige auf ihn ein und verletzte ihn dabei leicht an der Schulter.

Mann spuckt einem Polizisten gezielt ins Gesicht

Einer anderen Frau steckte der Mann Geld in ihr Oberteil. Als die Situation deswegen zu eskalieren drohte, hielten zwei weitere Gäste den Mann bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei fest. Beim Eintreffen der Streife zeigte er sich weiter unkooperativ. Er spuckte sogar gezielt in Richtung des Gesichts eines Beamten. Nach kurzer notärztlicher Versorgung wegen einer Schürfwunde im Gesicht wurde der Störenfried in Gewahrsam genommen. Zurückhaltend verhielt er sich allerdings auch dabei nicht. Auf dem Weg zum Streifenwagen beleidigte er noch die beiden Polizeibeamten. (AZ)